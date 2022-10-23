З початку повномасштабного вторгнення рф артистка активно їздить різними країнами з благодійними виступами, нагадуючи світу про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим.

Цього разу у своєму Telegram-каналі Тіна Кароль вирішила поділитися своїм секретом краси та молодості. Співачка показала кілька селфі, зроблених у салоні авто, а також свій перекус десь в аеропорту. Аби зберігати струнку фігуру, вона сильно обмежила споживання вуглеводів та бере енергію з білків та жирів, тому навіть в таких умовах вона вирішила з'їсти просто круто зварене яйце.

"Це щось про подорож та режим. Ніщо так не губить красу та тонус як вуглеводи. Зменшуючи їх, отримуєш результати age control. Так, складно, коли постійні стреси, триматись, але складніше дивитись на себе в дзеркало, коли там щось, а не ти ))) ! Коротче, знайти такий білок це квест, але приємно потім", — пояснила Кароль.

Шанувальники в коментарях до публікації засипали артистку компліментами та відзначили рекордне подорожчання яєць у магазинах.

Раніше Тіна Кароль розповідала, що притримується кето. Вона вживає масло, сир, сосиски, сало, але не їсть вуглеводів, навіть овочів вона вживає дуже мало.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.