С начала полномасштабного вторжения рф артистка активно ездит по разным странам с благотворительными выступлениями, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим.
В этот раз в своем Telegram-канале Тина Кароль решила поделиться своим секретом красоты и молодости. Певица показала несколько селфи, сделанных в салоне авто, а также свой перекус где-то в аэропорту. Чтобы сохранять стройную фигуру, она сильно ограничила потребление углеводов и берет энергию из белков и жиров, поэтому даже в таких условиях она решила съесть просто сваренное вкрутую яйцо.
"Это что-то о путешествии и режиме. Ничто так не губит красоту и тонус как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control. Да, сложно, когда постоянные стрессы, держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало, когда там что-то, а не ты ) )) ! Короче, найти такой белок это квест, но приятно потом", - пояснила Кароль.
Поклонники в комментариях к публикации засыпали артистку комплиментами и отметили рекордное подорожание яиц в магазинах.
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Ранее Тина Кароль рассказывала, что придерживается кето. Она употребляет масло, творог, сосиски, сало, но не ест углеводов, даже овощей она употребляет очень мало.
Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.
Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.
Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.