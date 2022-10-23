Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала чарівне фото із лаштунків та заінтригувала новим ефіром "Голосу країни".

Як видно, перед камерою Олександра з'явилася сидячи на стільчику десь за лаштунками зйомок вокального шоу. Перед камерою вона з'явилася в цікавому образі – темному сарафані та білій блузі з широким мереживним коміром. Свій образ співачка доповнила чорним беретом, її волосся розпущене та акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж і мрійливий вигляд.

У підписі до публікації Зарицька написала: "Завтра в ефірі новий епізод @goloskrainy_official. Ще один привід на кілька годин відволіктися від новин і насолодитися талантами з різних куточків України та світу".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію артистки: "Ох і гарненька!", "Другий шанс дуже допомагає переключитися на нормальний настрій і хоч трохи посміхнутися", "Яка ви гарна", "Красива", "Наша красуня", "Найкрасивіша", "Королева".

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