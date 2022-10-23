Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила очаровательное фото из закулисья и заинтриговала новым эфиром "Голосу країни".

Как видно, перед камерой Александра появилась сидя на стульчике где-то за кулисами съемок вокального шоу. Перед камерой она появилась в интересном образе – темном сарафане и белой блузе с широким кружевным воротником. Свой образ певица дополнила черным беретом, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Завтра в эфире новый эпизод @goloskrainy_official. Еще один повод на несколько часов отвлечься от новостей и насладиться талантами из разных уголков Украины и мира".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Ох и хорошенькая!", "Второй шанс очень помогает переключиться на нормальное настроение и хоть немного улыбнуться", "Какая вы красивая", "Красивая", "Наша красотка", "Самая красивая", "Королева".

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