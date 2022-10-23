Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу ресторатор показав кадри з незвичайною українською випічкою, яку назвав українською заміною круасанам.

За словами Євгена, у своїх постійних дослідженнях української кухні він звертає особливу увагу на випічку, і весь час хотілося знайти щось таке "наше", що стане відповіддю на круасани.

"Так я знайшов Закарпатський погач і зрозумів, що це воно. Не здобна випічка, із смальцем, українською відповідністю вершковому маслу, яке має дуже глибокий і насичений смак. Після того, як я скуштував погач, мені захотілося терміново взяти та принести його вам. Щоб ви знали, що це за страву і який її смак... У моєму львівському... погач продається просто так, щоб можна було вхопити його з собою і з'їсти десь на лавці в парку. бо починати ранок можна не лише з круасанів. Українська кухня наповнена унікальними стравами та продуктами. Нам усім просто потрібно про це згадати", - поділився своїми думками Клопотенко.

Нагадаємо, "Поговорити з ними про…": Клопотенко з "Майстер Шеф" вирішив зустрітися з дітьми та підлітками.

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