Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал кадры с необычной украинской выпечкой, которую назвал украинской заменой круасанам.

По словам Евгения, в своих постоянных исследований украинской кухни он обращает особое внимание выпечке, и все время хотелось найти что-то такое "наше", что станет ответом на круассаны.

"Так я нашел Закарпатский погач и понял, что это оно. Не сдобная выпечка, с смальцем, украинским соответствием сливочному маслу, которое имеет очень глубокий и насыщенный вкус. После того, как я отведал погач, мне захотелось срочно взять и принести его вам. Чтобы вы знали, что это за блюдо и каков его вкус. В моем львовском … погач продается просто так, чтобы можно было ухватить его с собой и съесть где-нибудь на скамейке в парке. А в … он входит в "украинский завтрак", потому что начинать утро можно не только с круасанов. Украинская кухня наполнена уникальными блюдами и продуктами. Нам всем просто нужно об этом вспомнить", - поделился своими мыслями Клопотенко.

Напомним, "Поговорить с ними о…": Клопотенко из "Мастер Шеф" решил встретиться с детьми и подростками.

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