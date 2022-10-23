Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати м'ясні коржики.
"Моя прихильність до рецептів, що можна і на сніданок, і на обід, і як закуску ніколи не залишить вас голодними 😉 Сьогодні мій новий ситний і простий фаворит, занотовуємо 👇", — радить зірка "Мастер Шеф".
Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:
• Фарш свинячо-яловичий — 500 грам
• Картопля — 100 грам
• Петрушка — 30 грам
• Кінза — 30 грам
• Паприка копчена — 5 грам
• Зіра, коріандр — 5 грам
• Часник — 20 грам
• Сіль, перець
• Бездріжджове тісто — 1 пласт
• Вершкове масло для жарки
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Вже готові коржики можна просто покласти в морозилку, а потім розігріти на сковорідці в будь-який момент.
Увесь процес приготування Ектор Хіменес-Браво показав на відео:
Шанувальники зіркового шефа в коментарях до посту вже встигли оцінити новий рецепт: "Спробую обов'язково!!!", " Смачно виглядає 😍 обов‘язково приготую ❤️", " Екторе,дякую вам за смачні рецепти👏🔥", "Мммм смакота😍", " Вау, який смачний і простий рецепт. Дякую за ідею", "Дякую за рецепт! Смачний сніданок - гарантує заряд енергії та бадьорості!🔥", " Отримала неймовірне задоволення як від відео, так і від аудіоряду".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.