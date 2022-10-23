Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", поділився простим та смачним рецептом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як приготувати м'ясні коржики.

"Моя прихильність до рецептів, що можна і на сніданок, і на обід, і як закуску ніколи не залишить вас голодними 😉 Сьогодні мій новий ситний і простий фаворит, занотовуємо 👇", — радить зірка "Мастер Шеф".

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Фарш свинячо-яловичий — 500 грам

• Картопля — 100 грам

• Петрушка — 30 грам

• Кінза — 30 грам

• Паприка копчена — 5 грам

• Зіра, коріандр — 5 грам

• Часник — 20 грам

• Сіль, перець

• Бездріжджове тісто — 1 пласт

• Вершкове масло для жарки

Вже готові коржики можна просто покласти в морозилку, а потім розігріти на сковорідці в будь-який момент.

Увесь процес приготування Ектор Хіменес-Браво показав на відео:

Шанувальники зіркового шефа в коментарях до посту вже встигли оцінити новий рецепт: "Спробую обов'язково!!!", " Смачно виглядає 😍 обов‘язково приготую ❤️", " Екторе,дякую вам за смачні рецепти👏🔥", "Мммм смакота😍", " Вау, який смачний і простий рецепт. Дякую за ідею", "Дякую за рецепт! Смачний сніданок - гарантує заряд енергії та бадьорості!🔥", " Отримала неймовірне задоволення як від відео, так і від аудіоряду".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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