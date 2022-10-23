В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить мясные лепешки.
"Моя привязанность к рецептам, что можно и на завтрак, и на обед, и как закуску никогда не оставит вас голодными 😉 Сегодня мой новый сытный и простой фаворит, записываем 👇", - советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Фарш свино-говяжий – 500 грамм
• Картофель – 100 грамм
• Петрушка – 30 грамм
• Кинза – 30 грамм
• Паприка копченая – 5 грамм
• Зира, кориандр – 5 грамм
• Чеснок – 20 грамм
• Соль, перец
• Бездрожжевое тесто – пласт
• Сливочное масло для жарки
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Уже готовые лепешки можно просто положить в морозилку, а затем разогреть на сковороде в любой момент.
Весь процесс приготовления Эктор Хименес-Браво показал на видео:
Поклонники звездного шефа в комментариях к посту уже успели оценить новый рецепт: " Попробую обязательно!!!", "Вкусно выглядит 😍 обязательно приготовлю ❤️", "Эктор, спасибо вам за вкусные рецепты👏🔥", "Мммм вкуснятина😍 ", "Вау, какой вкусный и простой рецепт. Спасибо за идею", "Спасибо за рецепт! Вкусный завтрак - гарантирует заряд энергии и бодрости!🔥", "Получила невероятное удовольствие как от видео, так и от аудиоряда".
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.