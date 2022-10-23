Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", поделился простым и вкусным рецептом.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить мясные лепешки.

"Моя привязанность к рецептам, что можно и на завтрак, и на обед, и как закуску никогда не оставит вас голодными 😉 Сегодня мой новый сытный и простой фаворит, записываем 👇", - советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Фарш свино-говяжий – 500 грамм

• Картофель – 100 грамм

• Петрушка – 30 грамм

• Кинза – 30 грамм

• Паприка копченая – 5 грамм

• Зира, кориандр – 5 грамм

• Чеснок – 20 грамм

• Соль, перец

• Бездрожжевое тесто – пласт

• Сливочное масло для жарки

Уже готовые лепешки можно просто положить в морозилку, а затем разогреть на сковороде в любой момент.

Весь процесс приготовления Эктор Хименес-Браво показал на видео:

Поклонники звездного шефа в комментариях к посту уже успели оценить новый рецепт: " Попробую обязательно!!!", "Вкусно выглядит 😍 обязательно приготовлю ❤️", "Эктор, спасибо вам за вкусные рецепты👏🔥", "Мммм вкуснятина😍 ", "Вау, какой вкусный и простой рецепт. Спасибо за идею", "Спасибо за рецепт! Вкусный завтрак - гарантирует заряд энергии и бодрости!🔥", "Получила невероятное удовольствие как от видео, так и от аудиоряда".

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.