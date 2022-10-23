Популярний український продюсер, телеведучий та шоумен Юрій Горбунов викликав бурхливу реакцію, заговоривши про мовне питання в Україні.

На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив коротенький фрагмент ефіру одного з політичних токшоу, де секретар РНБО Олексій Данілов жорстко висловився про російську мову в Україні.

"Російська мова має зникнути з нашої території взагалі як елемент ворожої пропаганди і промивання мізків для нашого населення", — заявив Данілов.

При цьому Юрій Горбунов сам ніяк не став коментувати цю заяву, а лише поцікавився думкою українців: "Що скажете? Згодні?".

Думки в коментарях до публікації розділилися, але більшість підтримують ідею секретаря РНБО:

"100 % згодна. Не розумію, чому до декого це не доходить";

"Так, всі мають говорити українською! Якщо не знають то принаймні вчитися і старатися) бо має бути соромно у час війни говорити рос мовою";

"Я за кордоном. Іду чую: о, поляки розмовляють, далі йду німців чую. І все зрозуміло. А коли чую рос. мову шарахаюся, думаю, росіяни, насторожуюся, і не розбереш, чи то наші, чи z вбивці";

"Це прийде поступово. Не можна людей примушувати. Щоб перейти повністю, а ще й думати на українській мові, на це потрібно не мало часу. Але телебачення, радіо, сфери послуг тощо. Державні та не державні установи. Це все повинно бути виключно українською мовою. А в побуті, це вже діло кожного. Час все зробить".

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