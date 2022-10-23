На своей странице в Instagram ведущий разместил короткий фрагмент эфира одного из политических токшоу, где секретарь СНБО Алексей Данилов жестко высказался о русском языке в Украине.

"Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения", - заявил Данилов.

При этом Юрий Горбунов сам никак не стал комментировать это заявление, а только поинтересовался мнением украинцев: "Что скажете? Согласны?".

Мнения в комментариях к публикации разделились, но большинство поддерживают идею секретаря СНБО:

"100% согласна. Не понимаю, почему до некоторых это не доходит";

"Да, все должны говорить на украинском! Если не знают то по крайней мере учиться и стараться) потому что должно быть стыдно во время войны говорить русским языком";

"Я за границей. Иду слышу: о, поляки разговаривают, дальше иду немцев слышу. И все понятно. А когда слышу рус. язык шарахаюсь, думаю, русские, настораживаюсь, и не разберешь, или то наши, или z убийцы";

"Это придет постепенно. Нельзя людей принуждать. Чтобы перейти полностью, а еще и думать на украинском языке, на это нужно не мало времени. Но телевидение, радио, сферы услуг и т.д. Государственные и не государственные учреждения. Это все должно быть исключительно на украинском языке. А в быту, это уже дело каждого. Время все сделает".

Напомним, Юрий Горбунов впечатлился, как в Грузии троллят бегущих от мобилизации россиян.

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