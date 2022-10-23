Актриса Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк живуть у квартирі в центрі Києва.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка показала, як їхні сусіди попіклувалися про тих, хто може застрягти в ліфті в разі відключення електроенергії. Вони зібрали пакунок, у якому є ліхтарик, вода, вологі та сухі серветки, печиво, підгузки для дорослих, заспокійливе та пакети для сміття на випадок екстренної ситуації.

"Наш ліфт…Дякуємо сусідам за турботу в цей важкий час!✋🏻🙏🏻", — пише Ольга Сумська.

Шанувальники акторки в коментарях хвалять її сусідів за винахідливість, але відзначають, що зараз краще взагалі не користуватися ліфтом:

"Спочатку я сильно засміялася, а потім прийшла в себе і думаю, які ж розумні у нас українці стали🙌🙌🙌 Все, що треба реально у списку";

"Краще не їхати в ліфті. Потихеньку східцями крокувати, ніж на очах у сусіда в памперс ходити";

"Та краще пішки, як потім памперсами користуватися, а ще як з сусідом )";

"Забули презервативи та шампанське! :)))";

"Молодці сусіди, приємно що в нас народ таки є людяний і щирий 🙏💪";

"Як круто 🔥 яка класна ідея та турбота про сусідів 🙏 напевно щось змінилося в нас усіх у зв'язку з останніми подіями ✨";

"Як добре, що в нас є такі люди. Все буде Україна. Ми все подолаємо. Бережіть себе 🙏🙏🙏".

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