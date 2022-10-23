В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда показала, как их соседи позаботились о тех, кто может застрять в лифте в случае отключения электроэнергии. Они собрали пакет, в котором есть фонарик, вода, влажные и сухие салфетки, печенье, подгузники для взрослых, успокоительное и мусорные пакеты на случай экстренной ситуации.
"Наш лифт… Спасибо соседям за заботу в это тяжелое время!✋🏻🙏🏻", — пишет Ольга Сумская.
Поклонники актрисы в комментариях хвалят ее соседей за изобретательность, но отмечают, что сейчас лучше вообще не пользоваться лифтом:
"Сначала я сильно засмеялась, а потом пришла в себя и думаю, какие же умные у нас украинцы стали 🙌🙌🙌 Все, что нужно реально в списке";
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"Лучше не ехать в лифте. Потихоньку по ступенькам шагать, чем на глазах у соседа в памперс ходить";
"Да лучше пешком, как потом памперсами пользоваться, а еще как с соседом)";
"Забыли презервативы и шампанское! :)))";
"Молодцы соседи, приятно что у нас народ таки есть человечный и искренний 🙏💪";
"Как круто 🔥 какая классная идея и забота о соседях 🙏 определенно что-то изменилось у нас всех в связи с последними событиями ✨";
"Как хорошо, что у нас есть такие люди. Все будет Украина. Мы все преодолеем. Берегите себя 🙏🙏🙏".
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