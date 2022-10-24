Кайлі Дженнер після схуднення та депресії вирішила показати, над чим так довго працювала.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і бізнес-вумен Кайлі Дженнер нещодавно зізналася, як їй вдалося скинути двадцять кілограм після других пологів. Причому за вагітність дівчина набрала майже тридцять кг, проте зараз горда собою.

Дівчина не тільки досить швидко прийшла у форму, а й змогла впоратися з депресією. За словами Дженнер, це було дуже важко, вона плакала близько трьох тижнів щодня.

«Зараз я почуваюся краще морально. Я не реву кожен день, так що це здорово. У мене не буває поганих днів, пов'язаних із моїм тілом» - заявила Дженнер. І як можна помітити на нових кадрах, вона і справді горда собою, не приховуючи форми.

«У твоїх мріях❤️‍🔥; Гарячий вигляд; не може бути 🔥; Кайлі ти гаразд :/; Вона викладає фотографії після розлучення; *гуглит як стати ліжком*; Незаконно бути такою стрункою; Її оператору пощастило 🤣я не був готовий до цього…; Добре, мій телефон напевно зламаний…; не треба було так сильно напружуватися!».

Також Дженнер вирішила представити останні фото зі свого архіву. На них вона позує в образах принцеси для вечірок, в образі принцеси Фіони, в купальнику в особистому басейні і навіть показує себе без макіяжу, але з дитячим фільтром поряд із красунею дочкою.

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