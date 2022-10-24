Кайли Дженнер после похудения и депрессии решила показать, над чем так долго работала.

Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер не так давно призналась, как ей удалось сбросить двадцать килограмм после вторых родов. Причем за беременность девушка набрала почти тридцать кг, однако сейчас горда собой.

Девушка не только довольно быстро пришла в форму, но и смогла справиться с депрессией. По словам Дженнер, это было очень тяжело, она плакала около трех недель, каждый день.

«Сейчас я чувствую себя лучше морально. Я не реву каждый день, так что это здорово. У меня не бывает плохих дней, связанных с моим телом» - заявила Дженнер. И как можно заметить на новых кадрах, она и правда горда собой, не скрывая формы.

«В твоих мечтах❤️‍🔥; Горячий вид; не может быть 🔥; Кайли ты в порядке :/; Она выкладывает фото после расставания; *гуглит как стать кроватью*; Незаконно быть такой стройной; Ее оператору повезло 🤣я не был к этому готов…; Хорошо, мой телефон определенно сломан…; не надо было так сильно напрягаться!».

Также Дженнер решила представить последние фото из своего архива. На них она позирует в образах принцессы для вечеринок, в образе принцессы Фионы, в купальнике в личном бассейне и даже показывает себя без макияжа, но с детским фильтром рядом с красавицей дочерью.

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