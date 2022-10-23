Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик активно спілкується з фанатами, розповідає про себе, ділиться різними лайфхаками та дивує вбраннями. Також Лілія розповідає про сім'ю та свою роботу.
«Повітрянотривожний тиждень. Наприкінці ще й вітряно кусаючий. На вулицях – суцільна темрява. На душі – тяжкі передчуття. З думок – женеш їх.
Хочеться замотатися теплим шарфом, напитися чаю з обліпихою, закинути вам у стрічку смачний рецепт відліліребрик і відчути, як відтанув усередині.
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Це все, звісно, буде. Колись. Можливо, навіть скоро. А поки що – і між повітряними тривогами хапайте трохи щастя» – поділилася Лілія своїми думками у вихідний день.
Також ведуча продемонструвала на своїй сторінці в Instagram яскравий та трендовий осінній образ.
На опублікованому в Instagram фото Лілія Ребрик йде вулицею у повсякденному образі. Вона приміряла светр молочного кольору в стилі оверсайз, блакитні джинси та черевики з пухнастими вставками.
Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.
Як повідомляла Politeka, Ребрик показала, де в Україні вже почалася зима.
Також Politeka писала, Ребрик здивувала вмістом своєї сумочки, доньки поклали мамі особливі предмети.