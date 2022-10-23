На опублікованому в Instagram фото Лілія Ребрик показала вдалу осінню цибулю, висловившись про непрості дні

Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча та актриса Лілія Ребрик активно спілкується з фанатами, розповідає про себе, ділиться різними лайфхаками та дивує вбраннями. Також Лілія розповідає про сім'ю та свою роботу.

«Повітрянотривожний тиждень. Наприкінці ще й вітряно кусаючий. На вулицях – суцільна темрява. На душі – тяжкі передчуття. З думок – женеш їх.

Хочеться замотатися теплим шарфом, напитися чаю з обліпихою, закинути вам у стрічку смачний рецепт відліліребрик і відчути, як відтанув усередині.

Це все, звісно, ​​буде. Колись. Можливо, навіть скоро. А поки що – і між повітряними тривогами хапайте трохи щастя» – поділилася Лілія своїми думками у вихідний день.

Також ведуча продемонструвала на своїй сторінці в Instagram яскравий та трендовий осінній образ.

На опублікованому в Instagram фото Лілія Ребрик йде вулицею у повсякденному образі. Вона приміряла светр молочного кольору в стилі оверсайз, блакитні джинси та черевики з пухнастими вставками.

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

Як повідомляла Politeka, Ребрик показала, де в Україні вже почалася зима.

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