На опубликованном в Instagram фото Лилия Ребрик показала удачный осенний лук, высказавшись о непростых днях

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно общается с фанатами, рассказывает о себе, делится различными лайфхаки и удивляет нарядами. Также Лилия рассказывает о семье и своей работе.

«Воздушнотревожная неделя. В конце еще и ветрено кусающий. На улицах – сплошная тьма. На душе – тяжелые предчувствия. Из мыслей – гонишь их.

Хочется замотаться теплым шарфом, напиться чаю с облепихой, забросить вам в ленту вкусный рецепт отлилиребрик и почувствовать, как оттаял внутри.

Это все, конечно, будет. Когда-то. Может быть, даже скоро. А пока – и между воздушными тревогами хватайте немного счастья» - поделилась Лилия своими мыслями в выходной день.

Также ведущая продемонстрировала на своей странице в Instagram яркий и трендовый осенний образ.

На опубликованном в Instagram фото Лилия Ребрик идет по улице в повседневном образе. Она примеряла свитер молочного цвета в стиле оверсайз, голубые джинсы и ботинки с пушистыми вставками.

Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.

Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.

Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.