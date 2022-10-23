Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик активно общается с фанатами, рассказывает о себе, делится различными лайфхаки и удивляет нарядами. Также Лилия рассказывает о семье и своей работе.
«Воздушнотревожная неделя. В конце еще и ветрено кусающий. На улицах – сплошная тьма. На душе – тяжелые предчувствия. Из мыслей – гонишь их.
Хочется замотаться теплым шарфом, напиться чаю с облепихой, забросить вам в ленту вкусный рецепт отлилиребрик и почувствовать, как оттаял внутри.
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Это все, конечно, будет. Когда-то. Может быть, даже скоро. А пока – и между воздушными тревогами хватайте немного счастья» - поделилась Лилия своими мыслями в выходной день.
Также ведущая продемонстрировала на своей странице в Instagram яркий и трендовый осенний образ.
На опубликованном в Instagram фото Лилия Ребрик идет по улице в повседневном образе. Она примеряла свитер молочного цвета в стиле оверсайз, голубые джинсы и ботинки с пушистыми вставками.
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.