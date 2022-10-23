Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", показує своє життя в Інстаграм щодня. Також вона розповідає найцікавіше цікаве зі своїх буднів та ділиться зауваженнями.

«Короче, сьогодні я цілий день прибираю, складаю, розбираю та викидаю. Раніше я думала, як круто мати багато чого. А тепер хочеться, щоби було тільки необхідне. Те, що подобається, без мотлоху.

Зараз перебрала всі свої духи і деякими не хочу користуватись і ще зрозуміла, що не хочу нічого зберігати, а хочу жити зі своїми бажаннями та смаками тут і зараз» - поділилася Мишина.

Також Ксенія часто обговорює теми щодо ситуації в країні і висловлюється про поведінку росіян.

«І ось незабаром уже рік. Рік якоїсь неймовірно болісної та нескінченно сумної реальності. У кожному вікні було своє життя. По-своєму прекрасна, по-своєму щаслива. Я вірю, що зовсім скоро на місцях таких районів, сіл, міст виростуть нові, ще красивіші та сильніші» - висловилася Ксенія.

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