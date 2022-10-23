Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", показывает свою жизнь в Инстаграм каждый день. Также она рассказывает самое интересное интересное из своих будней и делится замечаниями.

«Короче, сегодня я целый день убираю, складываю, разбираю и выбрасываю. Раньше я думала, как круто иметь много чего. А теперь хочется, чтобы было только необходимое. То, что нравится, без хлама.

Сейчас перебрала все свои духи и некоторыми не хочу пользоваться и еще поняла, что не хочу ничего сохранять, а хочу жить со своими желаниями и вкусами тут и сейчас» - поделилась Мишина.

Также Ксения часто обсуждает темы, касающиеся ситуации в стране и высказывается о поведении россиян.

«И вот скоро уже год. Год какой-то неимоверно болезненной и бесконечно грустной реальности. В каждом окне была своя жизнь. По-своему прекрасная, по-своему счастливая. Я верю, что совсем скоро на местах таких районов, сел, городов вырастут новые, еще более красивые и сильные» - высказалась Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.