Популярна співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про те, яким має бути її день.

Як повідомляє Politeka.net , українська виконавиця Злата Огневич в Інстаграм часто розповідає про нові композиції, робить анонси концертів та дивує образами. На цей раз Злата розповіла про те, як зазвичай минає її ранок.

«10! Десять разів поспіль по 10 секунд затримки дихання. Вакуум: робити натще, покращує та прискорює обмін речовин, масаж внутрішніх органів, збільшується обсяг легень, зменшується шлунок. Будь ласка, ознайомтеся із протипоказаннями, якщо є! І якщо є, тоді таку процедуру робити не варто!

Вночі була солона рибка. Тепер наслідки. Взагалі, мій ранок: вакуум, склянка теплої води, сніданок. Цього разу вівсянка та горіхи з м'ясом обліпихи, замість меду – полуничне варення» - пише Злата.

Також на своїй сторінці в Instagram артистка порушила дуже важливу тему.

"Україна в очах іноземців - ЯКА вона? ПРО ЩО ми для інших, хто тільки зараз почав для себе відкривати нашу країну? За нову генерацію в музиці - я спокійна і навіть страшенно пишаюся тим, що зараз відбувається 😻 Україна має гарне обличчя, яке так намагаються зараз замалювати", - пише Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огнєвіч влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.