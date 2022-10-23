Популярная певица, героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич рассказала о том, каким должен быть ее день.

Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич в Инстаграм часто рассказывает о новых композициях, делает анонсы концертов и удивляет образами. В этот раз Злата рассказала о том, как обычно проходит ее утро.

«10! Десять раз подряд по 10 секунд задержки дыхания. Вакуум: делать натощак, улучшает и ускоряет обмен веществ, массаж внутренних органов, увеличивается объем лёгких, уменьшается желудок. Пожалуйста, ознакомьтесь с противопоказаниями, если есть! И если есть, то тогда такую процедуру делать не стоит!

Ночью была соленая рыбка… Теперь последствия. Вообще мое утро: вакуум, стакан теплой воды, завтрак. В этот раз овсянка и орехи с облепиховым мясом, вместо меда – клубничное варенье» - пишет Злата.

Также на своей странице в Instagram артистка подняла очень важную тему.

"Украина в глазах иностранцев - КАКАЯ она? О ЧЕМ мы для других, кто только сейчас начал для себя открывать нашу страну? За новую генерацию в музыке - я спокойна и даже ужасно горжусь тем, что сейчас происходит 😻 У Украины есть красивое лицо, которое так пытаются сейчас зарисовать", — пишет Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.