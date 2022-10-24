Як повідомляє Politeka.net , молодшому синові українського музиканта Віктора Павлика вже рік. Хлопчик росте подібним до свого знаменитого батька. Дружина співака Катерина Репяхова похизувалась на своїй сторінці в Instagram улюбленими чорно-білими знімками з маленьким Михайликом.
Молода мама опублікувала кілька постів, присвячених своєму первістку. На серії чорно-білих знімків Мишко з'явився у стильному світлому костюмі, який гармонійно поєднувався із в'язаними шкарпетками. Катерина Репяхова обрала елегантне вбрання – вона позувала у легкій літній сукні білизняного стилю. Її довге сітле волосся було розпущене, а на обличчя нанесений легкий макіяж. Образ доповнювали кольє та сережки.
На кадрах вона обіймала малюка, цілувала йому ніжки та мило посміхалася.
"Улюблена фотосесія", - підписала фото молода дружина Віктора Павліка.
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Підписники дівчини почали розчулюватися солодкому малюкові і не вперше зазначили, що він дуже схожий на свого знаменитого батька.
"Не можу дивитися спокійно на обличчя Миші, дивлюсь на його обличчя, а я бачу Віктора весь час", "Ніжність", "Ніжки як ці цукерки", "Ну які ж ви милі", - писали в коментарях під кадрами, які опублікувала дружина Віктора Павлика.
Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.
Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похизувалась планами на відпустку.