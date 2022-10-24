На кадрах жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова обнимала малыша, целовала ему ножки и мило улыбалась.

Как сообщает Politeka.net, младшему сыну украинского музыканта Виктора Павлика уже годик. Мальчик растет похожим на своего знаменитого отца. Жена певца Екатерина Репяхова похвасталась на своей странице в Instagram любимыми черно-белыми снимками с маленьким Михаилом.

Молодая мама опубликовала несколько постов, посвященных своему первенцу. На серии черно-белых снимков Миша появился в стильном светлом костюме, который гармонично сочетался с вязанными носочками. Екатерина Репяхова выбрала элегантный наряд - она позировала в легком летнем платье бельевого стиля. Ее длинные сетлые волосы были распущены, а на лицо нанесен легкий макияж. Образ дополняли колье и серьги.

На кадрах она обнимала малыша, целовала ему ножки и мило улыбалась.

"Любимая фотосессия", - подписала фото молодая жена Виктора Павлика.

Подписчики девушки принялись умиляться сладкому малышу и не в первый раз отметили, что он очень похож на своего знаменитого отца.

"Не могу смотреть спокойно на лицо Миши, смотрю на его лицо, а я вижу Виктора все время", "Нежность", "Ножки как эти конфетки", "Ну какие же вы миленькие", - писали в комментариях под кадрами, которые опубликовала жена Виктора Павлика.

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.