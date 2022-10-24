Відома блогерка Даша Ульянова поділилася новими сонячними фото та розповіла про найтепліше місце на світі.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина зворушила фоловерів новою фотосесією і розповіла, як любить Київ.

На нових фотографіях Дашу знято на прогулянці в сонячний день. Перед камерою вона з'явилася у стильному картатому піджаку, під яким видно чорну футболку з білими написами. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до публікації Ульянова підтримала українців: "Незважаючи на постійні обстріли та відключення електропостачання – Київ, як і раніше, найтепліше місто для нас. Разом до перемоги".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Дуже-дуже чарівна", "Все вірно написала, маленька принцеса", "Красуня", "Найтепліше. Немає слова "самий" в українській мові", "Красива", "Вогонь", "Дуже красива".

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