Злата Огневич зазначила, що зараз росіяни роблять все, щоб огорнути нас у паніку, темряву та холод.

Як повідомляє Politeka.net, багато українців шукають способи, як пережити непросту зиму і запасаються всім необхідним. 36-річна українська співачка Злата Огневич на своїй сторінці в Instagram виклала дуже корисну публікацію, яка стане у нагоді тим, хто ще не зробив закупівлі на зиму.

"Ця зима буде найважчою з часів незалежності, тому потрібно до неї підготуватися заздалегідь", - впевнена Злата Огневич.

Вона додала, що зараз росіяни роблять все, щоб огорнути нас у паніку, темряву та холод. При цьому співачка впевнена, що ми українці вистоємо за будь-яких умов.



Ловіть від Злати Огневич список необхідних речей: газова плитка, газові балони, свічки та сірники, ліхтарик та батарейки, перетворювач енергії в авто, радіо на батарейках, павербанки, запас питної та технічної води, запаси їжі, аптечка та кип'ятильник.

"Зберігай цей пост, перейшли друзям і готуйся. Без паніки, а з розумом! Все буде добре!", - додала співачка.

У коментарях артистку подякували за поради і додали кілька своїх у відповідь: "Вологі серветки варто купити, пару великих упаковок на людину та сухий шампунь. Безцінно коли довго немає води", "Теплі пледи та шкарпетки", "Дякую за корисну інформацію", " Дякую за корисні поради!".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.