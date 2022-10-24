Известная блогерша Даша Ульянова поделилась новым солнечными фото и рассказала о самом теплом месте на свете.

Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка растрогала фолловеров новой фотосессией, и рассказала, как любит Киев.

На новых фотографиях Даша запечатлена на прогулке в солнечный день. Перед камерой она появилась в стильном клетчатом пиджаке, под которым видно черную футболку с белыми надписями. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочная улыбка.

В подписи к публикации Ульянова поддержала украинцев: "Несмотря на постоянные обстрелы и отключения электроснабжения – Киев по-прежнему самый теплый город для нас. Вместе к победе".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши: "Очень-очень очаровательна", "Все верно написала, маленькая принцесса", "Красотка", "Самое теплое. Нет слова "самое" в украинском языке", "Красивая", "Огонь", "Очень красивая".

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