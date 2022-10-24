Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник разом зі своєю дружиною Христиною Решетник виховують трьох синів. Вона часто постить кадри зі своїми дітьми. Цього разу багатодітна мама присвятила пост у Instagram молодшому синочку Олександру, у якого зараз ріжуться зубки.

Христина Решетник опублікувала відео, на якому вона дуркує разом зі своїм молодшим синочком. Щаслива матуся тримає малюка на руках і пританцьовує під пісню гурту Kalush "Stefania". Хлопчик щасливо сміється і підспівує.

"Мамин син. Сашуня - моя душа (у мене їх 3, звичайно, але ця така маленька і тендітна душенька). Мене щодня засипають повідомленнями, який він гарненький - наш Сашуня) так і є - він такий смачний, пухленький, як смачна булочка. Зацілую його щодня, бо він мій – антистрес", - підписала кадри Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі зізнавалися, що кадри їх буквально розчулили: "Він такий милашка - Сашко", "Він справді дуже милий!", "Який же він красивий", "Солодкий хлопчик", "Які ви класні", "Солодкий ваш синочок" найменший, цілуй досхочу, а то дітки скоро підростають! А потім хлопчики в 12 не хочуть цілуватися!

Нагадаємо, що дружина Решетника у червоному піджаку вразила своїм прикладом.

Як повідомляла Politeka, Решетник із коханою дружиною віддалися почуттям перед камерою.

Також Politeka писала, що дружина Решетника поділилася почуттями, прогулявшись біля знищеної російської техніки.