Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, модель та актриса Даша Астаф'єва рідко показує у своїй Instagram-стрічці батьків – вони не часті гості її соцмереж.

Але дівчина вирішила зробити виняток - познайомити шанувальників із рідними та близькими людьми та показати архівні фото в Instagram.

23 жовтня, її батьки Ірина Анатоліївна та Віктор Геннадійович святкують день народження. З цієї нагоди Даша Астаф'єва і показала сімейні фотографії та адресувала мамі та татові теплі слова.

"Яке щастя бути дитиною таких веселих і красивих людей! Люди мене часто запитують "як". Навіть на цьому фото видно "як" і "чому". Зрозуміють звичайно не всі. Але це і робить нас неабиякими. Живіть у мирі, навіть у ці темні часи... Тому що для мене ви і є Мир і Дім... І все, заради чого я тут залишаюся. Нехай усі батьки будуть здоровими і поруч. З днем ​​народження тато і мама. Я люблю вас. Ми обов'язково переможемо! Дякую вам за все", - написала Даша Астаф'єва .

Знаменитість розмістила архівне фото, на якому зображена ще зовсім маленькою разом зі своїми батьками. А також знімок, на якому постала вже подорослішою.

Користувачі мережі написали зворушливі коментарі під фото співачки та її батьків: "Боже мій, яка дорогоційна фотографія, які гарні батьки", "Дуже милі фотки", "А тато трохи схожий на Андрія Данилка", "Щастя вашій родині".

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

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