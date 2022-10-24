Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у мікроблозі миле фото та розповіла, як зараз можна охарактеризувати життя українців.

На новій фотографії Ліля зображена під час прогулянки в сонячний осінній день, вона виглядає бадьорою та життєрадісною. Перед камерою телезірка з'явилася в укорочених світлих джинсах теплому білому светрі та модній куртці, а на її ногах кумедні пухнасті капці. Волосся телеведучої розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Ребрик написала: " Знаєте, як можна охарактеризувати зараз наше життя? ІНТЕРВАЛЬНЕ. «Встигнути все» між тривогами та відключеннями світла. Але ж ми- УКРАЇНЦІ. І з цим впораємося! Відганяємо від себе погані думки і крокуємо в новий тиждень".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Люблю", "Ми сильні і ці випробування роблять нас ще сильнішими", "Красуня", "Чудове фото!", "Упевнено і з посмішкою", "Яка ти стильна", "Всі буде добре, впораємося. Головне підтримувати один одного", "Краще не скажеш!", "Дуже точно сказано! Війна увійшла в життя кожного українця, маємо пристосовуватися та жити!".

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