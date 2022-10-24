Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в микроблоге милое фото и рассказала, как сейчас можно охарактеризовать жизнь украинцев.

На новой фотографии Лиля запечатлена во время прогулки в солнечный осенний день, она выглядит бодрой и жизнерадостной. Перед камерой телезвезда пояивлась в укороченных светлых джинсах теплом белом свитере и модной куртке, а на ее ногах забавные пушистые тапочки. Волосы телеведущей распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Знаете, как можно охарактеризовать сейчас нашу жизнь? ИНТЕРВАЛЬНАЯ. "Успеть все" между тревогами и отключениями света. Но ведь мы – УКРАИНЦЫ. И с этим справимся! Отгоняем от себя плохие мысли и шагаем в новую неделю".

Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды: "Обожаю", "Мы сильны и эти испытания делают нас еще сильнее", "Красотка", "Великолепное фото!", "Уверенно и с улыбкой", "Какая ты стильная", "Все будет хорошо, справимся. Главное поддерживать друг друга", "Лучше не скажешь!", "Очень точно сказано! Война вошла в жизнь каждого украинца, должны приспосабливаться и жить!".

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