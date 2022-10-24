Дружина телеведучого Володимира Остапчука зазначила, що за ці вісім днів українці багато що пережили, але також і стали сильнішими, ще більш незламними.

Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука часто ділиться мотиваційними постами та надихає користувачів мережі яскравими аутфітами, які надихають. На цей раз Христина Горняк присвятила свій пост в Instagram восьми місяцем боротьби українців із російськими загарбниками.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука зазначила, що за ці вісім днів українці багато що пережили, але також і стали сильнішими, ще більш незламними.

"Вісім місяців болю, втрат, страху, розбитості... Але вісім місяців незламності, незламності та сміливості. Найкращі воїни, супергерої, дякую вам. Найкращі медики – дякую вам. Найкращі люди, тримаємось! Ми вистоємо", - написала Христина Горняк.

Крім того, дружина телеведучого опублікувала кадри з передової, де наші захисники готуються трощити окупантів, які віроломно та незаконно вторглися на територію нашої країни.

"Герої, низький уклін вам", - додала Христина Горняк.

Слід зазначити, що дружина Володимира Остапчука працює нотаріусом. З початку вторгнення Крістіна Гірник займається волонтерством та розповідає про те, що відбувається в Україні.

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