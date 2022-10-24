Як повідомляє Politeka.net, дружина телеведучого Володимира Остапчука часто ділиться мотиваційними постами та надихає користувачів мережі яскравими аутфітами, які надихають. На цей раз Христина Горняк присвятила свій пост в Instagram восьми місяцем боротьби українців із російськими загарбниками.

Дружина телеведучого Володимира Остапчука зазначила, що за ці вісім днів українці багато що пережили, але також і стали сильнішими, ще більш незламними.

"Вісім місяців болю, втрат, страху, розбитості... Але вісім місяців незламності, незламності та сміливості. Найкращі воїни, супергерої, дякую вам. Найкращі медики – дякую вам. Найкращі люди, тримаємось! Ми вистоємо", - написала Христина Горняк.

Крім того, дружина телеведучого опублікувала кадри з передової, де наші захисники готуються трощити окупантів, які віроломно та незаконно вторглися на територію нашої країни.

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"Герої, низький уклін вам", - додала Христина Горняк.

Слід зазначити, що дружина Володимира Остапчука працює нотаріусом. З початку вторгнення Крістіна Гірник займається волонтерством та розповідає про те, що відбувається в Україні.

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