Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука часто делиться мотивационными постами и вдохновляет пользователей сети яркими аутфитами, которые вдохновляют. В этот раз Кристина Горняк посвятила свой пост в Instagram восьми месяцем борьбы украинцев с российскими захватчиками.
Жена телеведущего Владимира Остапчука отметила, что за эти восемь дней украинцы многое пережили, но также и стали сильнее, еще более несокрушимее.
"Восемь месяцев боли, потерь, страху, разбитости... Но восемь месяцев несокрушимости, несломленности и смелости. Самые лучшие воины, супергерои, спасибо вам. Самые лучшие медики - спасибо вам. Самые лучшие люди, держимся! Мы выстоим", - написала Кристина Горняк.
Кроме того, жена телеведущего опубликовала кадры с передовой, где наши защитники готовятся крушить оккупантов, которые вероломно и незаконно вторглись на территорию нашей страны.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Куда "исчезли" "Байрактары" и почему о них больше ничего не слышно: появился неожидаанный ответ
"Сделал замечание": известны новые обстоятельства убийства военного посреди дня в Киеве
Джамала за границей поразила кадрами в компании Данилко и Остапчука: "Как классно, что вы из Украины"
Леся Никитюк честно рассказала о своей новой работе и удивила украинцев: "Да будет стыдно тем..."
"Герои, низкий поклон вам", - добавила Кристина Горняк.
Стоит отметить, что жена Владимира Остапчука работает нотариусом. С начала вторжения Кристина Горняк занимается волонтерством и рассказывает о том, что происходит в Украине.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.