Жена телеведущего Владимира Остапчука отметила, что за эти восемь дней украинцы многое пережили, но также и стали сильнее, еще более несокрушимее.

Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука часто делиться мотивационными постами и вдохновляет пользователей сети яркими аутфитами, которые вдохновляют. В этот раз Кристина Горняк посвятила свой пост в Instagram восьми месяцем борьбы украинцев с российскими захватчиками.

Жена телеведущего Владимира Остапчука отметила, что за эти восемь дней украинцы многое пережили, но также и стали сильнее, еще более несокрушимее.

"Восемь месяцев боли, потерь, страху, разбитости... Но восемь месяцев несокрушимости, несломленности и смелости. Самые лучшие воины, супергерои, спасибо вам. Самые лучшие медики - спасибо вам. Самые лучшие люди, держимся! Мы выстоим", - написала Кристина Горняк.

Кроме того, жена телеведущего опубликовала кадры с передовой, где наши защитники готовятся крушить оккупантов, которые вероломно и незаконно вторглись на территорию нашей страны.

"Герои, низкий поклон вам", - добавила Кристина Горняк.

Стоит отметить, что жена Владимира Остапчука работает нотариусом. С начала вторжения Кристина Горняк занимается волонтерством и рассказывает о том, что происходит в Украине.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.