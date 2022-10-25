Популярна українська блогерка Анна Богдан, яка була переможницею реаліті-шоу "Холостяк" та будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу модель виклала кадри з нової фотосесії, на яких з'явилася стильний образ.

Як видно, на нових фотографіях Анна знята в цікавій локації, на одному з фото майстер поправляє їй зачіску. Перед камерою блогерка з'явилася у стильному темному тренчі з поясом, що підкреслив струнку фігуру дівчини. Її волосся з вологим укладанням розпущене, а на обличчі легкий макіяж та модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Богдан написала: "Щасливої ​​неділі вам усім". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію переможниці "Холостяка": "Ви красива в будь-якому вигляді!", "Красуня", "Дуже красиво. Як називається заклад, який учора був у сторіс. Красива жива музика та атмосфера. Дякую", "Вам шикарно тільки з довгим волоссям", "Вау", "Люблю", "Вогонь".

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