Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила кадры из новой фотосессии, на которых пояивлась в стильном образе.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации, на одном из фото мастер поправляет ей прическу. Перед камерой блогерша появилась в стильном темном тренче с поясом, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Ее волосы с влажной укладкой распущены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Богдан написала: "Счастливого воскресенья вам всем". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию победительницы "Холостяка": "Вы красивая в любом виде!", "Красавица", "Очень красиво. Как называется заведение, которое вчера было в сторис. Красивая живая музыка и атмосфера. Спасибо", "Вам шикарно только с длинными волосами", "Вау", "Обожаю", "Огонь".

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