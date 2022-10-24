Українська виконавиця Тіна Кароль вразила сімейним та рідкісним кадром зі своїм єдиним сином. Відомо, що у 13-річного Веніаміна зараз канікули в англійській школі.

Хлопчик вирішив провести час разом із мамою та підкорив шанувальниць Тіни. Разом вони вирушили до Нью-Йорка, де сходили на екскурсію до штаб-квартири ООН.

За словами Тіни, син уже вибрав, чим планує займатися після закінчення навчання.

«Все, що у житті трапляється – це зв'язок. Цей зал є колискою важливих рішень для світу. Нехай тобі, сину, вистачить сил та мудрості бути корисним світові, Україні та світу! Можливо, цей мікрофон буде голоснішим за мій. Я була б щасливою. Безумовно, твоє життя твій вибір, але я дозволю собі помріяти» - поділилася Тіна.

«Який малий уже великий; Син на тата схожий; супер; Який дорослий Веніамін. Дуже схожий на тата! ❤; Гроші заробляє, як зелений; Веніамін вже такий дорослий. Нещодавно пам'ятаю його ще маленьким, час так швидко пливе. Захисник мамин 💯; Я пишаюся разом із Тіною її синочком. Козак росте».

З початку повномасштабного вторгнення Росії артистка активно їздить різними країнами з благодійними виступами, нагадуючи світові про війну в Україні та збираючи кошти на допомогу українським захисникам та постраждалим.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.