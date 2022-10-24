Украинская исполнительница Тина Кароль впечатлила семейным и редким кадром со своим единственным сыном. Известно, что у 13-летнего Вениамина сейчас каникулы в английской школе.

Мальчик решил провести время вместе с мамой и покорил поклонниц Тины. Вместе они отправились в Нью-Йорк, где сходили на экскурсию в штаб-квартиру ООН.

По словам Тины, сын уже выбрал, чем планирует заниматься после окончания учебы.

«Все, что в жизни случается — это связь. Этот зал — колыбель важных решений для мира. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным миру, Украине и миру! Возможно, этот микрофон будет громче моего. Я была бы счастливой. Безусловно, твоя жизнь — твой выбор, но я позволю себе помечтать» - поделилась Тина.

«Какой малый уже большой; Сын на папу похож; супер; Какой взрослый Вениамин. Очень похож на папу! ❤; Деньги зарабатывает, как зеленый; Вениамин уже такой взрослый. Совсем недавно помню его еще маленьким, время так быстро плывет. Защитник мамин 💯; Я горжусь вместе с Тиной ее сынишкой. Казак растет».

С начала полномасштабного вторжения рф артистка активно ездит по разным странам с благотворительными выступлениями, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на помощь украинским защитникам и пострадавшим.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.