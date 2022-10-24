Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", вирішила трохи побалувати себе та влаштувала яскраву фотосесію. Невелике промо-відео Ксенія презентувала Інстаграм, чим привернула увагу.
«Все, що ви шукаєте насправді, у вас уже є. Залишилося підібрати ключик 💛» - загадково підписала Ксенія та показала кілька цікавих моментів.
У блискучому вбранні Мишина блищала поблизу камери:
"Яка краса….; Яка Ви крута!; Красива дуже; Така гарна 😍; дуже🔥; Яка ви гарна 😍; 😍дуже красива жінка 🔥; Найкрасивіші дівчата – це українки 🇺🇦!!; Ну лялечка)) обожнюю Вас)) як Вам красиво в костюмах ось,, Кріпосний, ".. 🔥🔥; Ось мілфа 🌚як красиво😍 шикарна🔥».
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Також вона розповідає найцікавіше цікаве зі своїх буднів та ділиться зауваженнями.
«Короче, сьогодні я цілий день прибираю, складаю, розбираю та викидаю. Раніше я думала, як круто мати багато чого. Зараз перебрала всі свої парфуми і деякими не хочу користуватись і ще зрозуміла, що не хочу нічого зберігати, а хочу жити зі своїми бажаннями та смаками тут і зараз» - поділилася Мишина.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.
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