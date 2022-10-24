Известная актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", решила немного побаловать себя и устроила яркую фотосессию. Небольшое промо-видео Ксения представила в Инстаграм, чем привлекла внимание.

«Все, что вы ищете на самом деле у вас уже есть. Осталось подобрать ключик 💛» - загадочно подписала Ксения и показала несколько интересных моментов.

В блестящем наряде Мишина блистала вблизи перед камерой:

«Какая красота….; Какая Вы крутая!; Красивая, очень; Такая красивая😍; очень🔥; Какая вы красивая😍; 😍очень красивая женщина 🔥; Самые красивые девушки – это украинки 🇺🇦!!; Ну куколка)) обожаю Вас)) как Вам красиво в костюмах вот,, Крепостной,".. 🔥🔥; Вот милфа 🌚как красиво😍 шикарна🔥».

Также она рассказывает самое интересное интересное из своих будней и делится замечаниями.

«Короче, сегодня я целый день убираю, складываю, разбираю и выбрасываю. Раньше я думала, как круто иметь много чего. Сейчас перебрала все свои духи и некоторыми не хочу пользоваться и еще поняла, что не хочу ничего сохранять, а хочу жить со своими желаниями и вкусами тут и сейчас» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.