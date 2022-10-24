Фото вийшло досить атмосферне, а весь образ загалом – таке собі відсилання до 90-х.

Як повідомляє Politeka.net , група "Kazka" прилетіла до Японії. Солістка Олександра Зарицька зазначила, що мають щільний графік. Вони не лише даватимуть благодійні концерти, а й зустрічатимуться з важливими людьми.

Крім того, вона насолодилася прогулянкою незвичайними містами та парками. Декілька кадрів з Японії Олександра Зарицька опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка продемонструвала не лише колоритні вулички японських міст та парків, а й показала пекучий образ, у якому гуляла за кордоном.

Так, Олександра Зарицька поділилася фото у дуже сміливому образі - вона позує у чорному шкіряному плащі та кросівках на високій платформі. Артистка доповнила ефектний лук розпущеним волоссям та макіяжем. Фото вийшло досить атмосферне, а весь образ загалом – таке собі відсилання до 90-х.

"Країна, в якій хочеться блукати. Між ритмом міста та спокоєм природи. Японія дивовижна", - підписала кадри Олександра Зарицька.

Користувачі мережі почали активно обговорювати зовнішній вигляд співачки та барвисті види в коментарях - багато хто навіть зізнався, що співачка виглядає просто неймовірно привабливою: "Краса", "Шикарно виглядаєте", "Японія справді красива країна і пощастило, що сусідів у них немає".

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