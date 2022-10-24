Как сообщает Politeka.net, группа "Kazka" прилетела в Японию. Солистка Александра Зарицкая отметила, что у них плотный график. Они не только будут давать благотворительные концерты, но также встретяться с важными людьми.
Кроме того, она насладилась прогулкой по необычным городам и паркам. Несколько кадров из Японии Александра Зарицкая опубликовала на своей странице в Instagram.
Певица продемонстрировала не только коллоритные улочки японских городов и парков, но и показала жгучий образ, в котором гуляла за границей.
Так, Александра Зарицкая поделилась фото в очень смелом образе - она позирует в черном кожаном плаще и кросовках на высокой платформе. Артистка дополнила эффектный лук распущенными волосами и макияжем. Фото получилось достаточно атмосферное, а весь образ в целом – такая себе отсылка к 90-м.
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"Страна, в которой хочется бродить. Между ритмом города и спокойствием природы. Япония удивительна", - подписала кадры Александра Зарицкая.
Пользователи сети принялись активно обсуждать внешний ид певицы и красочные виды в комментариях - многие даже признались, что певица выглядит просто невероятно привлекательной: "Красота", "Шикарно выглядите", "Япония действительно красивая страна и повезло, что соседей у них нет".
Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.
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