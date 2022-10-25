Відомий комік Юрій Великий поділився кумедною пародією на не дуже розумну росіянку, яка прикидається волонтеркою.

Популярний український комік та актор "Квартал 95" Юрій Великий, який у минулому більше грав пародії на президента Володимира Зеленського, під час війни почав робити смішні пародії на російських – від путіна та шойгу до соловйова та інших не дуже розумних персонажів.

Так, цього разу Юрій зробив пародію якраз на такого не дуже розумного персонажа – росіянку, яка прикидається волонтеркою та нібито збирає гроші на допомогу російській армії.

В оригінальному відео ця дівчина просить у росіян гроші на тепловізори, щоби хлопці на фронті могли зігрітися, адже вони з приходом осені почали мерзнути. Це відео стало вірусним у мережі, тому що користувачі запідозрили, що ця пигалиця збирає гроші собі в кишеню і ніяка вона не волонтерка.

У своєму ж відео Великий зробив пародію на цю росіянку, і окрім тепловізорів додав ще інші речі та предмети, на які нібито збирає гроші.

"Збираємо на ТЕПЛОВІЗОР - щоб хлопцям було тепло". Сміємося – отже, не здаємось. Дякую співавторам за допомогу", - підписав ролик Юрій.

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