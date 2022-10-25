Популярный украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Великий, который в прошлом больше играл пародии на президента Владимира Зеленского, во время войны начал делать смешные пародии на русских – от путина и шойгу, до соловьева и других не очень умных персонажей.
Так, в этот раз Юрий сделал пародию как раз на такого не очень умного персонажа – россиянку, которая прикидывается волонтеркой и якобы собирает деньги на помощь российской армии.
В оригинальном видео эта девушка просит у россиян деньги на тепловизоры, чтобы парни на фронте могли согреться, ведь они с приходом осени начали мерзнуть. Это видео стало вирусным в сети, так как пользователи заподозрили, что эта пигалица собирает деньги себе в карман и никакая она не волонтерка.
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В своем же видео Великий сделал пародию на эту россиянку, и кроме тепловизоров добавил еще другие вещи и предметы, на которые якобы собирает деньги.
"Собираем на ТЕПЛОВИЗОРЫ – чтоб ребятам было тепло". Смеемся – значит, не сдаемся. Спасибо соавторам за помощь", - подписал ролик Юрий.
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