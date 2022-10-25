Известный комик Юрий Великий поделился забавной пародией на не очень умную россиянку, которая прикидывается волонтеркой.

Популярный украинский комик и актер "Квартал 95" Юрий Великий, который в прошлом больше играл пародии на президента Владимира Зеленского, во время войны начал делать смешные пародии на русских – от путина и шойгу, до соловьева и других не очень умных персонажей.

Так, в этот раз Юрий сделал пародию как раз на такого не очень умного персонажа – россиянку, которая прикидывается волонтеркой и якобы собирает деньги на помощь российской армии.

В оригинальном видео эта девушка просит у россиян деньги на тепловизоры, чтобы парни на фронте могли согреться, ведь они с приходом осени начали мерзнуть. Это видео стало вирусным в сети, так как пользователи заподозрили, что эта пигалица собирает деньги себе в карман и никакая она не волонтерка.

В своем же видео Великий сделал пародию на эту россиянку, и кроме тепловизоров добавил еще другие вещи и предметы, на которые якобы собирает деньги.

"Собираем на ТЕПЛОВИЗОРЫ – чтоб ребятам было тепло". Смеемся – значит, не сдаемся. Спасибо соавторам за помощь", - подписал ролик Юрий.

Напомним, Огневич посоветовала, как пережить грядущую зиму: "Готовься без паники, а с умом".

Как сообщала Politeka, Жена Решетника завлекла милыми развлечениями с младшим сыночком: "Он мой – антистресс".

Также Politeka писала, что Астафьева на черно-белых кадрах показала, в кого пошла красотой: "Боже мой, какая драгоценная…".