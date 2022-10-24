Популярна співачка з українським корінням Ані Лорак, яка навіть через багато місяців після початку повномасштабної війни не висловила своєї громадянської позиції, поділилася у своєму Instagram кадрами, на яких постала в образі з нового кліпу.

Варто зазначити, що Лорак продовжує експериментувати з образами і в новому кліпі її можна буде побачити з дуже довгим хвилястим волоссям і у відвертому образі. І якщо російські фанати зірки в коментарях тріумфують від того, що вона повернулася з новою прем'єрою та новим чином, то українці продовжують висловлювати свою думку про співачку та її мовчання про війну, а деякі намагаються до неї достукатися.

У підписі до нової публікації Лорак знову заговорила про любов і згадала "холодні часи": "Щиро дякую кожному за вашу увагу до моєї пісні #Лабіринт. Дякую за теплі слова та відгуки. У цей холодний час ваша любов зігріває особливо".

"Соромно за вас. Як можна там досі жити і співати мовою ворога, платити податки. Немає слів. Дуже всі вас любили в Україні, але це вже занадто", "Чому ви обрали російську мову? Як? Я не очікувала такого вибору? Була впевнена, що ви повстанете проти війни", "У цей холодний час ви повинні зігрівати, а не вас! Зігрівати вашою позицією, допомогою своїй Батьківщині, волонтерством, донатами! Але вам цього не зрозуміти, ви надто далекі від цього! Легше співати пісеньки на болоті і бути постійно жертвою! Соромно!", "Так, це для тебе життя стало справжнім лабіринтом. Чи знайде вихід твоє сумління? Хоча, чи є воно у тебе?", "Як можна спокійно жити, творити, спілкуватися з людьми, які дивляться на вас і мовчати про найважливіше, ви можете доносити правду аудиторії, вони ж вас слухають, але ви вважали за краще мовчати.Бридко на душі за вас", - пишуть у коментарях.

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