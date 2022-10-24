Популярная певица с украинскими корнями Ани Лорак, которая даже спустя много месяцев после начала полномасштабной войны не высказала свою гражданскую позицию, поделилась в своем Instagram кадрами, на которых предстала в образе из нового клипа.

Стоит отметить, что Лорак продолжает экспериментировать с образами и в новом клипе ее можно будет увидеть с очень длинными волнистыми волосами и в откровенном образе. И если российские фанаты звезды в комментариях ликуют от того, что она вернулась с новой премьерой и новым образом, то украинцы продолжают высказывать свое мнение о певице и ее молчании о войне, а некоторые пытаются до нее достучаться.

В подписи к новой публикации Лорак снова заговорила о любви и упомянула "холодное время": "Искренне благодарю каждого за ваше внимание к моей песне #Лабиринт. Спасибо за тёплые слова и отзывы. В это холодное время ваша любовь согревает особенно".

"Стыдно за вас. Как можно там до сих пор жить и петь на языке врага, платить налоги. Нет слов. Очень все вас любили в Украине, но это уж слишком", "Почему вы выбрали русский язык? Как? Я не ожидала такого выбора? Была уверенна, что вы восстанете против войны", "В это холодное время вы должны согревать, а не вас! Согревать вашей позицией, помощью своей Родине, волонтерством, донатами! Но вам этого не понять, вы слишком далеки от этого! Легче петь песенки на болоте и быть постоянно жертвой! Стыдно!", "Да, это для тебя жизнь стала настоящим лабиринтом. Найдет ли выход твоя совесть? Хотя, есть ли она у тебя?", "Как можно спокойно жить, творить, общаться с людьми, которые смотрят на вас и молчать о самом важном? Вы же можете доносить правду аудитории, они же вас слушают, но вы предпочли молчать. Мерзко на душе за вас", - пишут в комментариях.

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