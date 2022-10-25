Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео, на якому показала себе з відомим хореографом Дмитром Дікусаром.

Як виявилося, Слава вирішила привітати свого партнера по "Танцях зі зірками" Дмитра з днем ​​народження. І зробила це дуже оригінально. Співачка зняла відео, як зморить на великому екрані у темряві їх із танцюристом виступ на проекті.

А у підписі до публікації здивувала несподіваним одкровенням про свої почуття до Дмитра Дікусара: "Дімо, мій коханий, Діма @dikusar_dmitriy для мене, ти більше, ніж Бог танцю. Ти більше, НІЖ, ти більше, ніж друг. Таких, як ти не буває! Містер мудрість, сміливість і ти МІЙ - назавжди! Я розумію, за що тебе люблять дівчата. Я мала честь бути з тобою поруч, нехай не довго на екрані, але за лаштунками мені пощастило більше. навіть той, хто був з нами онлайн усі репетиції, довірив тобі мене. Я тобою пишаюся, хоч ми зараз не зовсім сусіди, але ДЯКУЮ ТОБІ ЗА ТЕБЕ І ЗА ТВОЮ СМІЛИВІСТЬ. ТИ НЕ ТАКИЙ, як усі! Люблю сильно. З днем народження".

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