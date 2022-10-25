Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала себя с известным хореографом Дмитрием Дикусаром.

Как оказалось, Слава решила поздравить своего партнера по "Танцях з зірками" Дмитрия с днем рождения. И сделала это весьма оригинально. Певица сняла видео, как сморит на большом экране в темноте их с танцором выступление на проекте.

А в подписи к публикации удивила неожиданным откровением о своих чувствах к Дмитрию Дикусару: "Дима, мой любимый, Дима @dikusar_dmitriy для меня, ты больше, чем Бог танца. Ты больше, ЧЕМ, ты больше, чем друг. Таких, как ты не бывает! Мистер мудрость, смелость и ты МОЙ – навсегда! Я понимаю, за что тебя обожают девушки. Я имела честь быть с тобой рядом, пусть не долго на экране, но за кулисами мне повезло больше. Ты тот, кому доверяю я, и даже тот, кто был с нами онлайн все репетиции, доверил тебе меня. Я тобой горжусь, хоть мы сейчас не совсем соседи, но СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ТЕБЯ И ЗА ТВОЮ СМЕЛОСТЬ. ТЫ НЕ ТАКОЙ, как все! Люблю сильно. С днём рождения".

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