Український співак і півфіналіст дев'ятого сезону шоу «Голос країни» Девід Аксельрод виховує дочку Соломію, яка народилася в його шлюбі з продюсером Оленою Мозговою.

На своїй сторінці в Facebook Аксельрод вирішив поділитися зворушливим сімейним фото.

«Ось вам няшне фото з Соломією! А на справді, всі ці «старі фотографії» допомагають жити, у наш такий складний і буремний час. Будьте щасливі, дорогі мої! Бережіть себе», - прокоментував Аксельрод знімок з Оленою і маленькою Соломією.

Додамо, що кадр був зроблений кілька років тому. Зараз дівчинці вже 7 років.

«Саме таке фото мені завжди хотілося побачити Не поодинці а разом А ще дуже шаную спів цього талановитого співака», «Щастя, любові в Вашому сімейному гніздечку. Щасливого дитинства донечці. Можно й ще діточок», «Давно цікавлюся вашою дорогою співака, Олени теж (від першого виконання пісні Мальви), вашим життям з Солею. Вас , Девіде, ще пам'ятаю з першого Караоке. Приємно вас бачити щасливими і радісними.І так хочеться, щоб так було у вас все ваше життя», «В наш час всі світлини ми носимо в телефоні.Але колись давно йшли до фотосалону, було як свято. Одягалися гарненько, зачіска , настрій і нумо до фотографа. Світлина це память максимум на 50 років. Для дітей, для онуків, тому фотографуйтеся, люди!...», - коментують підписники сімейний кадр Девіда Аксельрода.

Нагадаємо, днями співак опублікував фото з дружиною, назвавши її королевою.

Також повідомлялось, що учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів.

Крім того, Politeka.net писала, що онука Софії Ротару несподівано засвітилася у компанії відомої росіянки.