Ведуча Марічка Падалко про ситуацію на фронті і поділилася декількома відео, що досить обговорюються.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, як ЗСУ продовжують відбивати спроби росіян захопити Бахмут. Також відомо Генштаб підтвердив звільнення 4 населених пунктів на Луганському та Донецькому напрямках – Кармазинівка, М'ясожарівка, Невське, Новосадове.

Також уже відомо, що ЗСУ увійшли до зруйнованої ворогом Білогорівки на Луганщині. ЗСУ завдають точних ударів по розташуванню окупантів у Херсоні – діляться відео місцеві жителі з підтримкою нашої армії.

Не забула показати Марічка Падалко чергове дно російських журналістів – пропагандист «Комсомольської правди» хвалить дрони – хоч би як вони називалися, головне, щоб падали на наші голови (відео 5).

Також СБУ опублікувала докази співпраці президента «Мотор Січі» із росією (відео 8). Сьогодні суд обрав В'ячеславу Богуслаєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів. А журналісти-розслідувачі оприлюднили докази того, що підозрюваний уже 20 років має російський паспорт.

«86 відсотків українців за те, щоби продовжувати опір російській агресії, незважаючи на удари по інфраструктурі. 10 відсотків вважають, що так чи інакше слід домовлятися з агресором (фото 9) – опитування КМІС», - додає Марічка.

Нагадаємо, Марічка Падалко розкрила, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах.

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Падалко показала рідкісні фото з дочкою-підлітком.