Ведущая Маричка Падалко о ситуации на фронте и поделилась несколькими довольно обсуждаемыми видео.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведуща Маричка Падалко рассказала, как ЗСУ продолжают отражать попытки россиян захватить Бахмут. Также известно Генштаб подтвердил увольнение 4 населенных пунктов на Луганском и Донецком направлениях – Кармазиновка, Мясожаровка, Невское, Новосадово.

Также уже известно, что ВСУ вошли в разрушенную врагом Белогоровку на Луганщине. ВСУ наносят точные удары по расположению оккупантов в Херсоне – делятся видео местные жители с поддержкой нашей армии.

Не забыла показать Маричка Падалко очередное дно российских журналистов – пропагандист «Комсомольской правды» хвалит дроны – как бы они ни назывались, главное, чтобы падали на наши головы (видео 5).

Также СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента «Мотор Сичи» с россией (видео 8). Сегодня суд избрал Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. А журналисты-расследователи обнародовали доказательства того, что подозреваемый уже 20 лет как имеет российский паспорт.

«86 процентов украинцев за то, чтобы продолжать сопротивление русской агрессии, несмотря на удары по инфраструктуре. 10 процентов считают, что так или иначе следует договариваться с агрессором (фото 9) – опрос КМИС» - добавляет Маричка.

Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.

Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.