Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведуща Маричка Падалко рассказала, как ЗСУ продолжают отражать попытки россиян захватить Бахмут. Также известно Генштаб подтвердил увольнение 4 населенных пунктов на Луганском и Донецком направлениях – Кармазиновка, Мясожаровка, Невское, Новосадово.
Также уже известно, что ВСУ вошли в разрушенную врагом Белогоровку на Луганщине. ВСУ наносят точные удары по расположению оккупантов в Херсоне – делятся видео местные жители с поддержкой нашей армии.
Не забыла показать Маричка Падалко очередное дно российских журналистов – пропагандист «Комсомольской правды» хвалит дроны – как бы они ни назывались, главное, чтобы падали на наши головы (видео 5).
Также СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента «Мотор Сичи» с россией (видео 8). Сегодня суд избрал Вячеславу Богуслаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней. А журналисты-расследователи обнародовали доказательства того, что подозреваемый уже 20 лет как имеет российский паспорт.
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«86 процентов украинцев за то, чтобы продолжать сопротивление русской агрессии, несмотря на удары по инфраструктуре. 10 процентов считают, что так или иначе следует договариваться с агрессором (фото 9) – опрос КМИС» - добавляет Маричка.
Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.
Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.
Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.