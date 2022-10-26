Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер активно веде соціальні мережі, розповідає про себе і приміряє різні образи. Цього разу схудла Дженнер вирішила наголосити не на фігурі, а на новій косметиці.

Цього разу Дженнер приміряла білий костюм для білизни, щоб привернути увагу і доповнила його чорною шкіряною курточкою. При цьому незвичайний макіяж одразу ж обговорили у мережі:

«Нова улюблена комбінація губ ❤» – похвалилася Кайлі.

У мережі відреагували:

«Маленький лев лев!; Королева Кайлі повернувся; королева Кайлі повернулася і краще; добре постаралася; краса; Кайлі Дженнер ти культова; це було досить славно; вау, яка; Кохання❤; треба ж, не дарма худнула; треба бути дуже сміливою».

Дженнер нещодавно зізналася, як їй вдалося скинути двадцять кілограмів після других пологів. Причому за вагітність дівчина набрала майже тридцять кг, проте зараз горда собою.

Дівчина не тільки досить швидко прийшла у форму, а й змогла впоратися з депресією. За словами Дженнер, це було дуже важко, вона плакала близько трьох тижнів щодня.

«Зараз я почуваюся краще морально. Я не реву кожен день, так що це здорово. У мене не буває поганих днів, пов'язаних із моїм тілом» - заявила Дженнер.

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