Как сообщает Politeka.net, популярная американская телезвезда, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и примеряет самые разные образы. В этот раз похудевшая Дженнер решила сделать акцент не на фигуре, а на новой косметике.

В этот раз Дженнер примерила белый бельевой костюм, чтобы привлечь внимание и дополнила его черной кожаной курточкой. При этом необычный макияж сразу же обсудили в сети:

«Новая любимая комбинация губ ❤» - похвасталась Кайли.

В сети отреагировали:

«Маленький лев лев!; Королева Кайли вернулся; королева Кайли вернулась и лучше; хорошо постаралась; красота; Кайли Дженнер ты культовая; это было довольно славно; вау, какая; Любовь❤; надо же, не зря худела; надо быть очень смелой».

Дженнер не так давно призналась, как ей удалось сбросить двадцать килограмм после вторых родов. Причем за беременность девушка набрала почти тридцать кг, однако сейчас горда собой.

Девушка не только довольно быстро пришла в форму, но и смогла справиться с депрессией. По словам Дженнер, это было очень тяжело, она плакала около трех недель, каждый день.

«Сейчас я чувствую себя лучше морально. Я не реву каждый день, так что это здорово. У меня не бывает плохих дней, связанных с моим телом» - заявила Дженнер.

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